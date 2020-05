Bern (ots) - Am 6. Juni, rund 9 Wochen später als geplant, dürfen die 24 TCS-Campingplätze ihre Tore auch für Touristen öffnen. Die Nachfrage nach Campingferien ist hoch. Der aktuelle Buchungsstand für Juli und August liegt deutlich über dem Vorjahresniveau.Mehr als zwei Monate später als geplant starten die TCS Campingplätze in die Saison. Die Zeit des Lockdowns wurde genutzt, um die vom Bundesamt für Gesundheit geforderten Massnahmen umzusetzen." Unser Schutzkonzept erfüllt alle Anforderung sehr gut. Ferien auf dem Campingplatz sind eine ideale und eine sehr sichere Art Ferien in der Heimat zu machen. Wir freuen uns, dass wir nun nach wochenlangen intensiven Vorbereitungen endlich loslegen können ", so Jürg Wittwer, Generaldirektor des TCS.Detaillierte Informationen zu den Schutzmassnahmen auf den TCS Campingplätzen sind unter www.tcs.ch/de/camping-reisen/camping/aktuelle-angebote/informationen-zum-coronavirus.php verfügbar.Wirtschaftliche Aussichten 20202020 ans Rekordjahr 2019 anzuknüpfen, in welchem TCS Camping die Logiernächte um 5.4 Prozent auf 625'000 hatte steigern können, wird aufgrund des Lockdowns nicht möglich sein. Dennoch lassen die aktuellen Buchungsstände für die Monate Juli und August etwas Hoffnung aufkeimen: die Buchungen für die zwei wichtigsten Sommersaison-Monate liegen deutlich über Vorjahr. Dies hauptsächlich, weil wegen der weltweit verschärften Reisebestimmungen Ferien in der Heimat hoch im Trend liegen. 2020 werden weit mehr als die üblichen 70% der Camping-Gäste aus der Schweiz anreisen.TCS Campingplätze in neuem GlanzDie TCS Campingplätze warten zudem mit neuen Attraktionen auf. In den letzten Monaten wurden auf verschiedenen Plätzen weitere Glamping-Unterkünfte aufgebaut. Fast ein Drittel davon verfügt über eigene sanitäre Anlagen.In neuem Glanz erstrahlt der TCS Camping Gwatt Thunersee, welcher während den Wintermonaten in Zusammenarbeit mit der Stadt Thun modernisiert und an die gestiegenen Bedürfnisse des mobilen Campers angepasst wurde. Neu stehen ganzjährig Stellplätze für Wohnmobile zur Verfügung.Weiterhin auf der Agenda steht das 3. Campingfestival des TCS, welches vom 11.-13. September 2020 auf dem TCS Camping Sempach stattfinden soll. Tickets und weitere Infos gibt es auf www.campingfestival.chPressekontakt:Daniel Graf, Mediensprecher TCS, 058 827 34 41, daniel.graf@tcs.chwww.pressetcs.ch, www.flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100848485