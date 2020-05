Die Verhandlungen Argentiniens mit seinen Gläubigern befinden sich gerade in der Phase der letzten Einigungsversuche, um einen Ausfall der Kredite über etwa 66 Mrd. US-Dollar zu verhindernGestern aber haben zwei Ratingagenturen bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Die Analysten von Fitch Ratings stuften die Schulden Argentiniens auf "RD', was so viel wie "restricted default' oder "begrenzter Zahlungsausfall' bedeutet. Und die Ratingagentur Sandard & Poor's setzte diese sogar auf die niedrigste Kategorie "D', was für "Default' oder "Zahlungsausfall' steht.Dies war die Reaktion darauf, dass das Land Zinsen über 503 Mio. US-Dollar nicht bedient hatte.

