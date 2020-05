Beta Systems Software AG: Erweiterung des VorstandsDGAP-News: Beta Systems Software AG / Schlagwort(e): Personalie Beta Systems Software AG: Erweiterung des Vorstands27.05.2020 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.UNTERNEHMENSMITTEILUNGBeta Systems Software AG: Erweiterung des VorstandsBerlin, den 27. Mai 2020 - Der Aufsichtsrat der Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE000A2BPP88) hat Herrn Gerald Schmedding mit Wirkung zum 1. Juni 2020 für einen Zeitraum von drei Jahren zum weiteren Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt. Herr Gerald Schmedding, der bereits seit circa fünf Jahren für die Beta Systems Software AG als Leiter Finanzen tätig ist, wird insbesondere die Ressorts Finanzen, Personal, Interne Services und Recht von Herrn Armin Steiner übernehmen.Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat die Bestellung von Herrn Armin Steiner bis zum 30.09.2021 verlängert. Herr Armin Steiner wird sich zukünftig auf eigenen Wunsch auf das Ressort Forschung und Entwicklung fokussieren.Der Vorstand der Beta Systems Software AG wird somit zukünftig aus drei Personen bestehen, Herr Dr. Andreas Huth wird wie bisher insbesondere die Ressorts Vertrieb, Marketing, Produktmanagement und Professional Service verantworten.Mit dieser Maßnahme der Erweiterung des Vorstands wird dem starken Wachstum des Konzerns in den vergangenen Jahren Rechnung getragen.Ende der UnternehmensmitteilungBeta Systems Software AG Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE000A2BPP88) unterstützt seit mehr als 35 Jahren Unternehmen mit komplexen IT-Systemlandschaften und anspruchsvollen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen, Compliance-Standards und die zunehmende Komplexität der IT-Netzwerke stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit der eingesetzten Softwareprodukte und Lösungen. Das Portfolio von Beta Systems ist hier bei der Automatisierung, Dokumentation, Analyse und Überwachung der IT-Abläufe im Rechenzentrum, der Zugriffssteuerung, der Überwachung der IT-Infrastruktur und Security sowie der Steuerung der IT Services im Einsatz.Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist im Segment Scale der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt konzernweit rund 650 Mitarbeitende. Sitz des Unternehmens ist Berlin - weitere wichtige Entwicklungsstandorte finden sich in Köln, München, Neustadt (Weinstraße), Rietheim-Weilheim, Rengsdorf, Szczecin und Wroclaw. Beta Systems ist national und international mit mehr als 20 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit wenden mehr als 1.000 Unternehmen Produkte und Lösungen der Beta Systems Gruppe an, die damit zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwareanbietern in Europa gehört.Besuchen Sie Beta Systems auch auf: www.twitter.com/BetaSystems, www.facebook.com/BetaSystems und www.xing.com/companies/betasystemssoftwareag.Unternehmenskontakt: Beta Systems Software AG Investor Relations Tel.: +49 (0)30 726 118-0 Fax: +49 (0)30 726 118-800 E-Mail: ir(at)betasystems.com27.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Beta Systems Software AG Alt Moabit 90d 10559 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 726118 0 Fax: +49 (0)30 726118 00 E-Mail: info@betasystems.com Internet: www.betasystems.com ISIN: DE000A2BPP88 WKN: A2BPP8 Indizes: Börsensegment Scale der Deutschen Börse, Marktsegment: Freiverkehr Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart EQS News ID: 1056445Ende der Mitteilung DGAP News-Service1056445 27.05.2020