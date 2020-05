Hugo Boss hat am Donnerstag seine rein virtuelle Hauptversammlung abgehalten. Der Modekonzern ist durch die Coronakrise und die einhergehenden Ladenschließungen zuletzt in die Verlustzone geraten. Der scheidende Konzernchef Mark Langner rechnet frühestens im dritten Quartal mit einer Erholung."Wir müssen uns auf ein sehr schwieriges zweites Quartal vorbereiten", sagte Mark Langer auf der Jahreshauptversammlung. Weiterhin erklärte er, dass die Situation sowohl in Europa als auch in Amerika angespannt ...

