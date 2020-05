FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 28. Mai: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Windeln.de, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Instone Real Estate, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Rocket Internet, Q1-Zahlen (detailliert) 09:30 DEU: Homag, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Centrotec Sustainable, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: BayernLB, Call zu "Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie" 12:00 DEU: Eon, Hauptversammlung (online) 13:00 DEU: Euwax, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung (online) 14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung 22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Bertrandt, Q2-Zahlen SWE: SAS, Q2-Zahlen USA: Salesforce, Q1-Zahlen USA: Autodesk, Q1-Zahlen USA: Dell Technologies, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 DEU: ifo Institut veröffentlicht seine aktualisierte Konjunktur-Prognose 08:00 DEU: Destatis: Gesamtwirtschaftlicher Frühindikator aus Umsatzsteuervoranmeldungen 04/20 09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 05/20 09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 04/20 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 05/20 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 05/20 10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 05/20 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 05/20 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/20 (endgültig) 11:00 EUR: Geschäftsklima 05/20 14:00 DEU: Verbrauchervertrauen 05/20 14:30 USA: BIP Q1/20 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/20 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/20 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/20 17:00 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Innenminister Horst Seehofer als Zeuge im Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags 09:00 DEU: BGH verkündet Urteil über Klage der Verbraucherzentralen zur Einwilligung in Cookies 09:00 DEU: BGH urteilt zu Maklervertrag: Darf sich ein Verkaufsauftrag ohne Kündigung automatisch immer weiter verlängern? 09:00 DEU: Datenschutz-Klage der Verbraucherzentralen gegen Facebook - BGH verkündet Entscheidung 09:45 DEU: Jahres-Pk Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (als Web-Pk) mit Bauindustrie-Präsident Peter Hübner und Hauptgeschäftsführer Dieter Babiel 14:00 DEU: Internationale Videokonferenz zum Thema "Financing for Development" mit Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi