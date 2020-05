Neuer Regional Director für Europa, Afrika und den Nahen Osten ab 15. Juni

Syngenta hat die Ernennung von drei neuen strategischen Führungskräften bekanntgegeben, die das weitere Wachstum und die Investitionen in das europäische und globale Saatgutgeschäft des Unternehmens unterstützen.

Gaël Hili, derzeit Head of Crop Protection East Europe, wird zum Regional Director for Europe, Africa and Middle East (EAME) Seeds ernannt. Er übernimmt die Leitung der Region von Justin Wolfe, der seit 2018 als Regional Director EAME Seeds tätig war und zum Regional Director for North America Seeds ernannt wurde.

"Der wichtige europäische Saatgutmarkt ist ein Must-Win-Markt für Syngenta. Unter Justin Wolfes Führung haben wir eine spezialisierte Saatgutorganisation geschaffen, die es uns ermöglicht, den Landwirten die tiefgreifende agronomische Beratung zu bieten, die sie benötigen", sagt Jeff Rowe, President von Syngenta Seeds. "Wir haben unsere kaufmännischen und technischen Teams zur Betreuung von Landwirten deutlich vergrößert und unser Mais- und Sonnenblumenportfolio erweitert."

Gaël Hili kam 2017 als Head Europe East zu Syngenta. Unter seiner Führung konnte das Team seinen Marktanteil sowohl im Saatgut- als auch im Pflanzenschutzgeschäft ausbauen. Er kam von The Dow Chemical Company zu uns, wo er Global Marketing Director war. Davor war er 14 Jahre bei Dow AgroSciences in Führungspositionen auf Senior-Level im operativen und kaufmännischen Bereich in der Region EAME tätig.

"Gaël Hili bringt außergewöhnlich große Erfahrung auf dem Gebiet der Landwirtschaft mit, und ich bin zuversichtlich, dass wir unter seiner Führung unsere dynamische Entwicklung fortsetzen können mit dem Ziel, mehr für die Landwirte zu tun, um ihnen die weltweit führenden Produkte, Dienstleistungen und Innovationen zu bieten, die sie für ihren Erfolg benötigen", sagt Rowe. "Wir durchleben eine interessante Zeit in der Region EAME, da der Zeitpunkt näher rückt, zu dem wir das erste Unternehmen sein werden, das Hybridweizen in großem Maßstab auf den Markt bringt, zusätzlich zu einem bereits starken Portfolio von Mais- und Sonnenblumensaatgut."

David Hollinrake, derzeit Regional Director North America Seeds, wird zum Head Global Seeds Strategy and Portfolio ernannt. Er wird die langfristige Strategieentwicklung und -planung für das globale Saatgutgeschäft leiten, einschliesslich der Unterstützung der Region EAME, um Landwirten dort weiterhin eine größere Auswahl und innovative Produkte anbieten zu können.

Alle Ernennungen werden zum 15. Juni wirksam, alle drei Personen werden an Jeff Rowe berichten.

Weitere Informationen zum Syngenta-Geschäftsbereich Seeds finden sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.syngenta.com/seeds.

