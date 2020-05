ZÜRICH (Dow Jones)--Kräftige Einbußen hat der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch erlitten. Dabei zeichnete sich wie an den anderen europäischen Börsen und der Wall Street eine Branchenrotation ab. Dis bislang im Zeichen der Corona-Krise gut gelaufenen Pharmawerte und andere defensive Titel wurden verkauft, während nun Finanzwerte und andere Zykliker die Favoriten sind. Wegen der stark im SMI gewichteten Pharmabranche wurde der Leitindex in Mitleidenschaft gezogen.

Der SMI verlor 1,2 Prozent auf 9.717 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 94,96 (zuvor: 68,35) Millionen Aktien.

Übergeordnet bleibt das Thema Covid-19 mit seinen divergierenden Signalen auf der Tagesordnung. Einerseits stützen die Wiederöffnung der Wirtschaft und die nachlassende Dynamik der Pandemie, andererseits belastet die Sorge vor einer zweiten Welle und die Unsicherheit wie tief die wirtschaftlichen Schäden letztlich sein werden.

Wie am Vortag und wie an den anderen großen Börsen waren Banken und Versicherer im Zug der Branchenrotation gesucht. UBS gewannen 3,8 Prozent und Credit Suisse 5,4 Prozent. Die Versicherungsaktien Swiss Life, Swiss Re und Zurich Insurance stiegen zwischen 1,6 und 2,1 Prozent. Die Analysten von Independent Research sehen Zurich Insurance nun als Kaufgelegenheit. Der Versicherer sei bezogen auf die Kapitalausstattung und die allgemeine Entwicklung der Geschäftstätigkeiten stabil aufgestellt. Den Kursrückgang im Zuge der Corona-Pandemie halten die Experten für unangemessen stark.

Dagegen wurden in den Pharmaaktien Gewinne mitgenommen. Roche sackten um 3,5 Prozent ab, Novartis um 1,3 Prozent, Lonza um 4,7 Prozent.

Sika verbilligten sich um 6,7 Prozent auf 166 Franken. Der französische Industriekonzern Saint-Gobain hat seine 10,75-prozentige Beteiligung an dem Spezialchemie-Konzern verkauft. Die 15,2 Millionen Sika-Aktien wurden laut Angaben aus dem Handel zu 168,42 Franken je Stück platziert.

