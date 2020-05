FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt setzte sich auch am Mittwoch fort, es ging bereits den vierten Tag in Folge für den DAX nach oben. Er schloss 1,3 Prozent höher bei 11.658 Punkten. Dabei profitierte er von den Automobilwerten, die teils deutlich im Plus schlossen. Ein Blick in die zweite Reihe zeigte jedoch, dass hier die Investoren bereits etwas vorsichtiger wurden und Gewinne mitnahmen. So schlossen der MDAX wie auch der TecDAX im Minus.

Anleger werden für Automobilsektor optimistischer

Nachdem Frankreich für seine Automobilhersteller ein Hilfspaket geschnürt hat, wird auch in Deutschland mit einem solchen gerechnet. Dies könnte kommende Woche Dienstag interessant werden, wenn sich die Politiker in Berlin treffen, um zu klären, mit welchen Mitteln die Wirtschaft am schnellsten aus der coronabedingten Rezession kommt. Zudem machen die Analysten der UBS bei europäischen Automobilherstellern geringere Strafen wegen der CO2-Auflagen der EU aus und begründen dies mit der Coronakrise. Überdies brachte ein Analyst die Option ins Spiel, dass sich Daimler der Allianz von Renault, Nissan und Mitsubishi anschließen könne. Nachdem der Sektor lange gemieden wurde, gab es damit genügend Kaufargumente, so legten Daimler um 8,8 Prozent zu, BMW um 4,9, VW um 2,4 und Continental gingen 4,5 Prozent höher aus dem Handel.

Derweil hat der Chiphersteller Infineon neue Aktien zu 19,30 Euro platziert und sich damit einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 1,06 Milliarden Euro verschafft. Er soll zur Refinanzierung der Übernahme von Cypress Semiconductor genutzt werden. Die Aktie schloss 4,5 Prozent im Minus.

Die Aktie der Lufthansa gab mit der Meldung, dass der Aufsichtsrat das Rettungspaket zunächst wegen der EU-Auflagen abgelehnt hat, den Großteil anfänglicher Gewinne ab. An der Börse wird allerdings davon ausgegangen, dass sich hier noch ein Kompromiss finden wird, die Aktie schloss 0,4 Prozent im Plus. Gute Zahlen legte das Immobilienunternehmen Aroundtown vor. So stiegen die Nettomieteinnahmen im ersten Quartal um 33 Prozent, auch die anderen Kennziffern überzeugten. Mit der Aktie ging es um 3,8 Prozent nach oben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 169,0 (Vortag: 124,6) Millionen Aktien im Wert von rund 6,07 (Vortag: 4,42) Milliarden Euro. Es gab 21 Kursgewinner und neun -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.657,69 +1,33% -12,01% DAX-Future 11.628,00 +0,99% -11,17% XDAX 11.631,41 +1,49% -11,44% MDAX 25.152,03 -1,16% -11,16% TecDAX 3.109,38 -2,04% +3,13% SDAX 11.393,94 +1,01% -8,94% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,05 -24 ===

