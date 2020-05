Wem das feuchtwarme Klima und die ganz andersartige Kultur nicht abschreckt, für den bieten sich interessante Perspektiven in Malaysia. Zudem zeigt sich das südostasiatische Land offen gegenüber Einwanderern. In diesem Smart-Investor-Artikel beschriebt Matthias von Hofen das "wahre Asien" aus Sicht eines Einwanderers. Die Bevölkerung Lange warb Malaysia Touristen mit dem Slogan "Malaysia, truly Asia". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...