Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta033/27.05.2020/18:25) - Der Vorstand der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (ISIN DE000A2LQT08) hat heute beschlossen, die im Rahmen von Aktienrückkaufprogrammen erworbenen 11.636 Stück eigenen Aktien einzuziehen und das Grundkapital um den entsprechenden Betrag von 11.636,00 Euro herabzusetzen. Dies entspricht rund 9,99 % des Grundkapitals vor Einziehung und Kapitalherabsetzung. Die Einziehung erfolgt unter Ausnutzung der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 31. August 2015 bzw. in Verbindung mit der Ermächtigung vom 29. August 2019.



Das Grundkapital in Höhe von derzeit 116.404,00 Euro beträgt nach der Kapitalherabsetzung 104.768,00 Euro und ist eingeteilt in 104.768 Stückaktien. Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft hält nach der Einziehung keine eigenen Aktien. Nach Überprüfung verschiedener möglicher Alternativverwendungen ist der Vorstand der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft zu der Auffassung gelangt, dass mit dem Einzug der eigenen Aktien für die Aktionärinnen und Aktionäre der beste Wertbeitrag realisiert werden kann, da sich aufgrund der guten Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre das aufgebaute Unternehmensvermögen gut entwickelt hat und nach dem Einzug der eigenen Aktien der Anteil jeder verbliebenen Aktie an den Vermögenswerten entsprechend ansteigt.



Die technische Abwicklung des Einzugs der eigenen Aktien und der korrespondierenden Kapitalherabsetzung werden in den kommenden Wochen erfolgen.



(Ende)



Aussender: Deutsche Balaton AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Martin Flick Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: ir@deutsche-balaton.de Website: www.deutsche-balaton.de



ISIN(s): DE000A2LQT08 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1590596700716



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 27, 2020 12:25 ET (16:25 GMT)





DEUTSCHE BALATON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de