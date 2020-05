Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Zürich (pta036/27.05.2020/19:00) - Die Aktionäre der Peach Property Group AG, eines auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierten Investors mit Fokus auf Wohnimmobilien, haben auf der heutigen Generalversammlung sämtliche Tagesordnungspunkte mit klaren Mehrheiten angenommen. Bei der Generalversammlung, die dieses Jahr rein virtuell stattfand, waren insgesamt rund 40 Prozent des Aktienkapitals bzw. 72 Prozent der eingetragenen Stimmrechte vertreten. Die Vertretung erfolgte gestützt auf Art. 6a der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.



Die Aktionäre haben unter anderem mit ungefähr 71 Prozent der abgegebenen Stimmen beschlossen, das bedingte Kapital um rund CHF 1,69 Mio. auf neu CHF 3,30 Mio. zu erhöhen und mit rund 93 Prozent das Bilanzergebnis des Geschäftsjahres 2019 vollständig auf die neue Rechnung vorzutragen. Beide Massnahmen dienen der Unterstützung des geplanten weiteren Wachstums der Gesellschaft. Die Peach Property Group sieht sich durch den Fokus auf Wohnen mit moderaten Mieten in stabilen westdeutschen B-Städten auch im aktuellen, von der Corona-Pandemie geprägten Marktumfeld sehr gut aufgestellt. Bislang sind entsprechend auch keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit zu verzeichnen. Der Vermietungsstand und die Mieteinnahmen bewegen sich weiterhin plangemäss und auch der Leerstandsabbau konnte in den vergangenen Monaten weiter vorangetrieben werden.



Des Weiteren hat die Generalversammlung die Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung genehmigt und den Verwaltungsratspräsident Reto Garzetti sowie die weiteren Mitglieder des Gremiums Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati und Kurt Hardt für ein weiteres Jahr wiedergewählt. Das Protokoll der Generalversammlung mit detaillierten Abstimmungsergebnissen wird in Kürze auf der Internetseite der Gesellschaft bereitgestellt.



Über die Peach Property Group AG



Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati sowie Kurt Hardt.



