FRANKFURT/MAIN (AFP)--Die Frankfurter Buchmesse soll trotz der Corona-Pandemie in diesem Jahr stattfinden. Die Messe soll vom 14. bis 18. Oktober auf dem Frankfurter Messegelände, an mehreren weiteren Orten der Stadt und zeitgleich virtuell abgehalten werden, kündigte die Messegesellschaft am Mittwoch an. Besucher müssten sich vorab registrieren und Auskunft über ihren Gesundheitszustand geben, ihre Zahl werde beschränkt. Die Buchmesse erwartet nach eigenen Angaben die Teilnahme von Ausstellern aus ganz Europa und - "abhängig von den dann geltenden Reisebeschränkungen" - dem "internationalen Ausland". Details sollen Ende Juni bekannt geben werden. Grundlage der Veranstaltung sei ein "detailliertes Gesundheits- und Hygienekonzept", das die Sicherheit der Besucher, Aussteller und Mitarbeiter gewährleistet.

Juergen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse, erklärte: "In diesem Jahr ist es wichtiger als je zu vor, die Frankfurter Buchmesse durchzuführen." Mit der Präsenz auf dem Messegelände, bei Buchevents vor Ort und virtuell wolle die Messe "Aufmerksamkeit für Autorinnen und Autoren, für die Branche, für unsere Themen" schaffen. Die Vorsteherin der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, bezeichnete die Messeveranstaltung in der Corona-Pandemie als "eine mutige und wegweisende Entscheidung".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2020 13:03 ET (17:03 GMT)