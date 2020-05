NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach einer Analystenkonferenz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Auf dieser hätten führende Manager des Herstellers von Windkraftturbinen die längerfristige Strategie als intakt bezeichnet, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit einer neuen 14 Megawatt starken Turbine werde man das Ziel für den Marktanteil erreichen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2020 / 17:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2020 / 17:38 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0143416115

SIEMENS GAMESA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de