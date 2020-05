WASHINGTON (Dow Jones)--Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie hat der US-Wirtschaft einen deutlichen Schaden zugefügt. In allen Destrikten sei die wirtschaftliche Aktivität zurückgegangen mit einer weiteren Abnahme bei der Beschäftigung, urteilte die US-Notenbank in ihrem Konjunkturbericht Beige Book. Zudem seien die Verbraucherausgaben weiter geschrumpft, weil die Einzelhandelsgeschäfte größtenteils im Erhebungszeitraum geschlossen blieben. Die Mehrheit der Distrikte habe über starke Einbrüche in der verarbeitenden Industrie berichtet und die Produktion sei besonders schwach in der Automobil-, Luftfahrt- und Energiebranche gewesen.

Der Verkauf von Eigenheimen sei eingebrochen, was zum Teil auf die geringere Zahl von Neuangeboten und die in vielen Gegenden geltenden Beschränkungen bei Immobilienbesichtigungen zurückzuführen gewesen sei. Auch die Bautätigkeit war nach weiteren Angaben der Fed rückläufig, da in vielen Distrikten keine neuen Projekte realisiert wurden. Die Nachfrage der Unternehmen nach PPP-Darlehen sei hoch gewesen. Das Paycheck Protection Program (PPP) ist ein Geschäftskreditprogramm, dass den Firmen in der Corona-Krise helfen soll, ihre Beschäftigten weiterhin zu bezahlen.

Im "Beige Book" berichten die zwölf regionalen Zentralbanken der USA über die Wirtschaftsaktivitäten in ihrer Region. Die US-Notenbank bereitet mit ihren Konjunkturbericht die jeweils nächste Ratssitzung vor. Ökonomen erwarten bei der Sitzung am 9. und 10. Juni keine wesentlichen Änderungen der Geldpolitik. Der Leitzins dürfte bei 0,00 bis 0,25 Prozent verharren. Zudem wird Fed-Chef Jerome Powell wohl seine Bereitschaft zu aggressiven Schritten bekräftigen, um eine Erholung der US-Wirtschaft nach den tiefen Einschnitten durch die Pandemie zu unterstützen.

Powell hat erklärt, dass Notenbank und Finanzministerium eventuell mehr tun müssen, um die gegenwärtige Krise zu überwinden. "Die staatlichen Reaktionen auf die Coronavirus-Pandemie waren massiv, aber es ist unklar, ob sie reichen", sagte Powell bei einer gemeinsamen Anhörung mit Finanzminister Steven Mnuchin vor dem Bankenausschuss des Senats. "Vielleicht müssen Fed und Finanzministerium mehr tun, um der Wirtschaft zu helfen", erklärte Powell.

