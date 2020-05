Erfolgreiche Platzierung sämtlicher von der Bantleon-Gruppe gehaltenen LPKF-AktienDGAP-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Erfolgreiche Platzierung sämtlicher von der Bantleon-Gruppe gehaltenen LPKF-Aktien27.05.2020 / 23:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Garbsen, 27. Mai 2020 - Die German Technology AG und Jörg Bantleon, Eigentümer der Bantleon-Gruppe, haben LPKF darüber informiert, dass sie die insgesamt 7.006.488 angebotenen LPKF-Aktien erfolgreich im Rahmen einer Kapitalmarktplatzierung an institutionelle Investoren veräußert haben. Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von circa 28,6%. Der Vorstand von LPKF hat diese Aktienplatzierung durch die Bantleon-Gruppe aktiv unterstützt und begrüßt ihren erfolgreichen Abschluss.Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse (ETR:LPK, ISIN: 0006450000).Kontakt: Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations27.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft Osteriede 7 30827 Garbsen Deutschland Telefon: +49 (0) 5131 7095-0 Fax: +49 (0) 5131 7095-95 E-Mail: investorrelations@lpkf.com Internet: www.lpkf.com ISIN: DE0006450000 WKN: 645000 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1057179Ende der Mitteilung DGAP News-Service1057179 27.05.2020 CET/CEST