Am Aktienmarkt steht ein kräftiger Aufschwung bevor, davon ist Michael Wilson überzeugt. Denn er sieht derzeit beim S&P 500 ein ähnliches Muster wie nach der Finanzkrise 2008 - auf diese folgte ja bekanntlich der längste Bullenmarkt in der Geschichte.? Morgan Stanley sieht Ähnlichkeiten zu März 2009 - Setzt der Aktienmarkt zu einem neuen Bullenmarkt an? - Finanztitel mit viel Potential"Die Märkte bilden derzeit in vielerlei Hinsicht die Periode der großen Finanzkrise nach", schrieb ...

