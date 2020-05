MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Corona-Hilfsplan/EU-Kommission:



"Mit von der Leyens Programm kommen die vieldiskutierten Corona-Bonds in neuem Gewand daher: Aus zwei Dritteln der überraschend auf gigantische 750 Milliarden Euro gesteigerten Hilfe sollen sich die Mitgliedsstaaten ohne Rückzahlungsverpflichtung bedienen können. Dieser von der EU-Kommission vorgeschlagene Weg ist mutig und riskant zugleich. Auf jeden Fall ist es ein Paradigmenwechsel: Die EU würde damit zu einer Schuldenunion. Was noch in der Griechenland-Krise verteufelt wurde, erscheint nun opportun. Gerade für Deutschland, damals als europäischer Spar-Zuchtmeister bekannt, bedeutet das eine Kehrtwende. Das wurde im Merkel-Macron-Plan vorgezeichnet. Es hat auch heftigen Widerstand ausgelöst - siehe scharfe Ablehnung durch die "Sparsamen Vier". Aber die Krise ist so gewaltig, dass sie nach neuen Hilfsstrukturen verlangt. Mit immer nur neuen Krediten könnten Italien oder Spanien nie auf einen grünen Zweig kommen."/yyzz/DP/fba

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de