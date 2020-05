=== 06:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 2Q, Ehningen *** 07:00 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1Q, München 07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 1Q, Grünwald 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Essen *** 07:55 DE/Rocket Internet SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Berlin *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Mai *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Mai (vorläufig) HVPI PROGNOSE: -0,8% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vj 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Einwilligung in die Speicherung von Cookies, Karlsruhe 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil im Verfahren gegen Facebook wegen Verstößen gegen Datenschutzrecht, Karlsruhe 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Wirksamkeit einer Klausel zur automatischen Verlängerung eines Makler- Alleinauftrags, Karlsruhe *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Mai *** 10:00 DE/Merck KGaA, Online-HV 10:00 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Online-HV 10:00 DE/BayernLB, Presse-Call zum Thema: "Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie" *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Mai *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 70,0 zuvor: 67,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -27,0 zuvor: -30,4 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -18,8 Vorabschätzung: -18,8 zuvor: -22,0 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai *** 12:00 DE/Eon SE, Online-HV *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,8% gg Vj 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an einer internationalen Videokonferenz zum Thema "Financing for Development" 14:00 DE/Dürr AG, Online-HV *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 2.050.000 zuvor: 2.438.000 *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April PROGNOSE: -17,0% gg Vm zuvor: revidiert -14,7% gg Vm; vorläufig -14,4% gg Vm *** 14:30 US/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -4,8% gg Vq 1. Veröff.: -4,8% gg Vq 4. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,3% gg Vq 1. Veröff.: +1,3% gg Vq 4. Quartal: +1,3% gg Vq *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Mai - DE/Volkswagen AG (VW), AR-Sitzung, Wolfsburg - Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - MLP SE + HERAUSNAHME - Sixt Leasing ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2020 00:13 ET (04:13 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.