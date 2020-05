The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA 4Y8 XFRA KYG1329V1068 BLUE HAT INT.E.TE.DL-,001 EQ01 EQU EUR NCA SBIW XFRA LU2109786587 AIS-A.MSCI WESGUS UETFDRC EQ01 EQU EUR YCA SBIU XFRA LU2109786660 AIS-A.MSCIUSAESGUS ETFDRC EQ01 EQU EUR YCA SBIE XFRA LU2109786744 AIS-A.MSCI EUESGUS ETFDRC EQ01 EQU EUR YCA SBIZ XFRA LU2109786827 AIS-A.MSCI EMESGUS ETFDRC EQ01 EQU EUR YCA SADW XFRA LU2109787122 AIS-A.MSCI WESGUS UETFDRC EQ01 EQU EUR YCA SADU XFRA LU2109787395 AIS-A.MSCI UESGLS UETFDRC EQ01 EQU EUR YCA SADE XFRA LU2109787478 AIS-A.MSCI EESGLS UETFDRC EQ01 EQU EUR YCA SRHE XFRA LU2109787635 AIS-AMUNDIMEMUSRI UETFDRC EQ01 EQU EUR YCA CPH1 XFRA US43358Y1038 HISTOGEN INC. DL-,0001 EQ01 EQU EUR NCA 4U8 XFRA US45782N1081 INSPIRED ENTERTMT DL-,01 EQ01 EQU EUR N