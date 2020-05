FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 29.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.05.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

4N28 XFRA LI0026536305 LGT SEL.EQ.A./P.E.J.DL B

4GP XFRA MX01UR000007 URBI DESARROLLOS URBANOS

4CV XFRA GB00B5W55H93 CPP GROUP PLC

7C6 XFRA CA21852Q4043 CORDOBA MINERALS CORP.

6BP XFRA CA29601R1029 EROS RES CORP.

2J4 XFRA KYG4645B1014 HUITAO TECHNO.CO.DL-,001

10H XFRA SE0007640156 SCANDIC HOTELS GP EO-,25

XFRA CA02452K1049 AMERICAN BATTERY METALS

