Die von zuversichtlichen Anlegern angetriebene Erholung hat sich im DAX kraftvoll auch am Mittwoch weiter fortgesetzt. Mit den schrittweisen Lockerungen der Corona-Beschränkungen setzen die Investoren derzeit auf eine zügige Erholung der Weltwirtschaft. Der deutsche Leitindex schloss zur Wochenmitte 1,33 Prozent fester bei einem Stand von 11.657,69 Punkten. DAX kraftvoll am Mittwoch Seit der kleinen Schwächephase am vergangenen Freitag ist der DAX kraftvoll bereits wieder um gut sieben Prozent gestiegen. ...

