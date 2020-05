München (ots) -- Trotz laufender Finanzierung profitieren Verbraucher von niedrigen Bauzinsen- Umschuldung des Immobilienkredits spart im Beispiel 35.919 Euro- Bei CHECK24 beraten Baufinanzierungsspezialisten digital via Screensharing Die Immobilienzinsen sind innerhalb eines Jahres um 33 Prozent gesunken.* Davon profitieren nicht nur zukünftige Immobilieneigentümer. Auch Verbraucher mit bestehendem Darlehen können die aktuellen Niedrigzinsen mit einer Anschlussfinanzierung nutzen. In einer Beispielberechnung liegt die Ersparnis bei der vorzeitigen Ablöse einer Baufinanzierung nach zehn Jahren bei 35.919 Euro."Häuslebauer und Wohnungskäufer haben vor zehn Jahren weit über drei Prozent Zinsen gezahlt", sagt Ingo Foitzik, Geschäftsführer Baufinanzierung bei CHECK24. "Für sie lohnt sich eine Umschuldung nahezu immer und es winkt ein hohes Sparpotenzial."Baufinanzierung ablösen: Sonderkündigungsrecht gilt nach zehn JahrenLiegt die Auszahlung der Kreditsumme länger als zehn Jahre zurück, gilt ein Sonderkündigungsrecht - unabhängig davon, ob eine Zinsbindung über 15, 20 oder 30 Jahre vereinbart wurde. Die Kündigungsfrist beträgt dabei sechs Monate. Darlehensnehmern bietet sich außerdem die Chance, die Monatsrate an die finanzielle Situation der kommenden Jahre anzupassen. So kann die monatliche Belastung gesenkt oder durch eine höhere Tilgung die Laufzeit verkürzt werden."Wir raten unseren Kunden zum frühzeitigen Vergleich für eine Anschlussfinanzierung", sagt Ingo Foitzik. "Mit dem CHECK24-Baufinanzierungsvergleich erhalten sie bessere Zinsen als der Bundesdurchschnitt und sind nicht auf das Angebot der Hausbank angewiesen.""Wir setzen seit 2016 konsequent auf digitale Beratung bei der Baufinanzierung"Nach Eingabe weniger Daten zum Finanzierungsvorhaben im CHECK24-Baufinanzierungsvergleich meldet sich ein persönlicher Baufinanzierungsexperte, der den Kunden durch den gesamten Prozess begleitet."Wir setzen seit 2016 konsequent auf digitale Beratung bei der Baufinanzierung", sagt Ingo Foitzik. "Dadurch können Kunden ihre Baufinanzierung auch in der Corona-Krise vorantreiben."In einer Beratung per Telefon und Internet präsentiert der Berater verschiedene Finanzierungsoptionen. Diese werden via Screensharing direkt auf dem Computerbildschirm des Kunden angezeigt. Im ausführlichen Gespräch werden Details und offene Fragen geklärt. Anschließend ermittelt der Berater aus den Produkten von mehr als 450 Anbietern das passende Finanzierungsmodell. Auch danach hilft der persönliche Ansprechpartner jederzeit weiter, z. B. bei Fragen zum Kreditvertrag oder während der Auszahlungsphase.*Quelle: http://ots.de/MyQZpXPressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175, edgar.kirk@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4607963