Seit der Veröffentlichung erster Studiendaten eines Coronavirus-Impfstoff-Kandidaten befindet sich die Aktie von CanSino Biologics auf Talfahrt. Erneut verliert der chinesische Biotech-Wert an der Heimatbörse in Hongkong gut acht Prozent. Doch Anleger sollten CanSino Biologics noch nicht abschreiben.In der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet wurden die Ergebnisse der Phase-1-Studie vorgestellt. Die Daten basieren auf 108 Probanden. Morgan Stanley hob nach der Publikation das Kursziel von 102 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...