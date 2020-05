Der asiatische Handel ist optimistisch gestartet, verlor dann aber schnell an Momentum. Zum Ende der Sitzung hin liegen der DAX und Dow Future immer noch im Plus, aber der S&P 500 Future ist kaum verändert.Der Technologiesektor zeigt sich erneut von seiner schwachen Seite. Der Nasdaq 100 Future sackte im gestrigen Handel durch, wurde aber zum Ende der Sitzung hin wieder gestützt. Im asiatischen Handel setzen nun erneut Gewinnmitnahmen ein und der Nasdaq 100 Future liegt mehr als -0,4 % tiefer.In Asien selbst ist der Handel weiter tief gespalten. Während der Nikkei 225 Index zum Ende des asiatischen Handels mehr als 1,5 % im Plus notiert, verzeichnet der Hang Seng Index, trotz Stützungskäufen vom Festland, hohe Verluste. Der Hongkonger Index notiert mehr als 2 % im Minus und reagiert damit auf die Androhung des US-Außenministers Pompeo, dass die USA den Sonderstatus von Hongkong nicht mehr akzeptieren wollen. Konkret würde das unter anderem bedeuten, dass auch Exporte aus Hongkong in die USA mit denselben Strafzöllen wie für das chinesische Festland belegt werden sollen.

Den vollständigen Artikel lesen ...