DAX 30 bestätigt Gap-Closing - Fatale US-Wirtschaftsdaten erwartet

Die markttechnischen Indikatoren sind auch für heute deutlich überhitzt. Allerdings hält der Druck nach oben vorerst weiter an. Die erwartete W-Formation scheint deutlich flacher auszufallen, als es die Indikationen und Muster zuletzt ergaben. Der Schalter legt sich auch am heutigen Donnerstag um auf zunächst weiter steigende Notierungen.

Das Kaufsignal vom Dienstag (Gap-Closing) widerspricht jeglicher Logik, ist aber fakt. Die konjunkturelle Ist-Situation ist fatal und die wirtschaftlichen Aussichten für das zweite Quartal keinesfalls besser. Die Liquiditäts- und Fiskalprogramme stützen eine marode Wirtschaft und lassen den DAX nun charttechnische Jubelsprünge fabrizieren. Gesund ist etwas anderes.

Die Gegebenheiten müssen aber so akzeptiert werden… Der deutsche Leitindex scheint auch heute das Gap-Closing zum dritten Mal in Folge zu bestätigen. Damit wandelt sich der ehemalige Widerstand bei 11.447 Punkten nun in eine charttechnische Unterstützung um. Aufgrund der heiß gelaufenen Indikatoren und des rasanten Anstiegs kann diese Supportmarke (11.447) durchaus auch nochmals getestet werden.

Allerdings nun von oben und nicht mehr von unten. Vorbörslich notiert der DAX bereits bei 11.740 Zählern. Wirtschaft am Boden - DAX auf dem Weg nach oben. Paradox… Am Nachmittag werden aus den USA ernüchternde Wirtschaftsdaten erwartet. Sowohl die Auftragseingänge als auch das Wirtschaftswachstum werden negativ und rückläufig prognostiziert.

