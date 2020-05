Infineon hat sich am Kapitalmarkt zur Finanzierung der Cypress-Übernahme erneut frisches Geld beschafft. Mit der Ausgabe neuer Aktien wurde rund eine Milliarde Euro in die Kasse gespült. Nun melden sich die Analysten zu Wort.Die Platzierung neuer Aktien sei früher als erwartet erfolgt, so Analyst Mark Li von Bernstein Research. Der Verwässerungseffekt sei aber gering. Bilanziell sei Infineon stark aufgestellt und erhalte durch die Kapitalerhöhung ein zusätzliches Sicherheitspolster. Der Experte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...