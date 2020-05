Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entscheidung der EU-Kommission, ein neues Hilfsprogramm über 750 Mrd. EUR auf den Weg zu bringen, untermauerte gestern die Zuversicht der Finanzmarktteilnehmer auf ein baldiges Ende der Corona-Krise, so die Analysten der Helaba.Dementsprechend hätten sich die Finanzmarktteilnehmer von EWU-Kerntiteln getrennt und der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe bei 171,50 den niedrigsten Stand seit 23. April markiert. In technischer Hinsicht bleibe die Lage getrübt, denn das Kursmomentum sinke im negativen Bereich und der MACD sei unterhalb seiner Signallinie gen Süden gerichtet. Eine erste Haltemarken würden die Analysten bei 171,29 lokalisieren. Darunter würden Verluste bis in den Bereich um 170,00 drohen. Widerstände bestünden bei 172,26 und bei 172,80. Darüber bestünde Potenzial bis 173,32. Die Trading-Range liege zwischen 171,29 und 172,80. (28.05.2020/alc/a/a) ...

