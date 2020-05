London (ots/PRNewswire) - Axora, ein Innovationszentrum für bewährte digitale Lösungen, hat ein Online-Ressourcenzentrum für Smart Mining (https://www.axora.com/smart-mine-centre) ins Leben gerufen, um Bergbauunternehmen dabei zu unterstützen, sich nach der Coronavirus-Pandemie wieder zu erholen und zu florieren. Das Zentrum bietet neueste Einblicke in die Branche und Zugriff auf digitale Lösungen und Technologien, die Bergbauunternehmen nutzen können, um ihr geschäftliches Wachstum zu beschleunigen, vergeudete Investitionen zu reduzieren und Doppelarbeit zu vermeiden.Dr. Nick Mayhew, Chief Commercial Officer von Axora, meinte dazu: "Die durch Covid-19 verursachten Ausfallzeiten bieten Bergbauunternehmen eine einzigartige Chance, ihre digitalen Lösungen zu verbessern, ihre digitalen Transformationspläne zu beschleunigen und "Smart Mines" zu ermöglichen. Die Unternehmen, die diesen Moment nutzen, um ihren Bergbaubetrieb intelligenter zu machen, sind diejenigen, die sich am schnellsten erholen und in der Zukunft florieren werden."Die digitalen Lösungen für das Smart Mining von Axora umfassen alle drei Technologien, die Smart Mining ausmachen, nämlich intelligente Ausrüstung, intelligent vernetzte Ausrüstung und IoT, und tragen somit dazu bei, Bergbauunternehmen in der Welt nach Covid-19 zu transformieren und zu revolutionieren."Die Covid-19-Pandemie führt zu einer Beschleunigung der digitalen Transformation im gesamten Bergbausektor, denn Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz waren noch nie so wichtig", fügte Dr. Mayhew hinzu. "Wir sehen, wie sich ganz spezifische Technologiethemen als Schlüsselprioritäten herauskristallisieren, wie beispielsweise technologiegestützte Erzsortierung, autonome Maschinen und Fernüberwachung für Gesundheit und Sicherheit. Sie alle machen die sogenannte "Smart Mine" erst möglich."Axora startet zudem eine Umfrage (https://www.axora.com/insights-survey-covid19) zu den Auswirkungen von Covid-19 auf digitale Innovationen und Heimarbeitsplätze in der Bergbaubranche.Zusammen mit seinen Branchenexperten nutzt Axora die Blockchain-Technologie, um derzeit mehr als 120 innovative Lösungen von Branchenführern bis hin zu Start-ups, Universitäten und Consulting-Unternehmen zu hosten. Axora wurde von einem Team aus Branchenexperten, Ingenieuren und Unternehmen, darunter die Boston Consulting Group, entwickelt. Axora konzentriert sich zunächst auf die Sektoren Öl und Gas sowie Bergbau und Metalle, wird jedoch mit dem Wachstum des Unternehmens in andere Sektoren expandieren.Axora (https://www.axora.com/) ist das neue branchenübergreifende Innovationszentrum für digitale Lösungen. Wir verhelfen führenden globalen Unternehmen zu Best-in-Class-Innovationen, um Transformationen voranzutreiben und Geschäftswerte zu schaffen. Unter Leitung eines Teams aus Branchenexperten und mit Unterstützung globaler Investoren sind wir in der Lage, das Potenzial digitaler Innovationen voll auszuschöpfen. Auf unserer branchenführenden Web-Plattform präsentieren wir die neuesten Erkenntnisse von Experten und die neuesten Technologieerkenntnisse der Industrie, in Kombination mit Spitzenlösungen für die aktuellen Herausforderungen der Branche.Pressekontakt:Für weitere Informationenein hochauflösendes Bild von Dr. Nick Mayhew und/oder ein Interviewwenden Sie sich bitte an: Jane Griffin j.griffin@tmcpartnership.co.ukoder +44 (0)7767-642930.Original-Content von: Axora, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144652/4608044