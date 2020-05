Die Partnerschaft nutzt die Stärken beider Partner und kombiniert globales Markenmanagement mit innovativen Crypto-Mining-Lösungen

LAS VEGAS, May 28, 2020" oder "das Unternehmen"), ein Unternehmen für globales Markenmanagement, gibt ein Joint Venture mit Bit5ive LLC bekannt, einem weltweit führenden Crypto-Mining-Unternehmen, das innovative Komplettlösungen für das Mining von Kryptowährungen anbietet.



Bit5ive ist ein offizieller Distributionspartner von Bitmain, dem branchenführenden Fabless-Hersteller von Computerchips und Distributor von Antminern in mehr als 30 Ländern in Lateinamerika, Mittelamerika und der Karibik. Darüber hinaus ist Bit5ive der Hersteller und Distributor von POD5 und Power Skid 2.5, der effizientesten und erfolgreichsten Infrastruktur für Crypto-Mining-Hardware. Bit5ive entwickelt sich beim Mining von Kryptowährungen und bei Bitcoin-Mining-Farmen schnell zu einem der größten Unternehmen in den USA. Das Joint Venture mit ISW Holdings reiht sich in die jüngste Erfolgsserie des Unternehmens ein und zeigt das wachsende Interesse an Bitcoin- und Blockchain-Technologie.

"Wir haben in den letzten drei Jahren ein beträchtliches Wachstum und mehrere wichtige Meilensteine erreicht. Parallel dazu haben wir unsere Mitarbeiterbasis kontinuierlich erweitert und unser Know-how ausgebaut", so Robert Collazo, CEO von Bit5ive. "Es ist wichtig, dass wir weiterhin innovativ sind und die Anforderungen der Branche in allen Bereichen übertreffen."

Weitere Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen finden Sie in der vollständigen Mitteilung: http://nnw.fm/ISWHoldingsBit5iveAnnouncement

Laut Mordor Intelligence wird der Bitcoin-Technologiemarkt, dessen Wert für 2019 auf 293,66 Millionen USD beziffert wurde, bis 2025 voraussichtlich 477 Millionen USD erreichen.



"Wir freuen uns sehr, unser aktuelles Portfolio zu erweitern und in einen Sektor einzusteigen, in dem ein starkes technologisches und finanzielles Wachstum zu erwarten ist", so Alonzo Pierce, President und Chairman von ISW Holdings. "Im Rahmen dieser neuen Joint-Venture-Vereinbarung arbeiten wir mit dem erfahrenen Team von Bit5ive zusammen, um eine innovative Infrastruktur für rentable und effiziente Crypto-Mining-Projekte zu entwickeln. So können wir das unglaubliche Wachstum, das im Crypto-Markt erwartet wird, erfolgreich nutzen."

Bit5ive ist ein führender Betreiber von Rechenzentren für das Mining von Kryptowährungen und entwickelt aktuell mehrere Projekte in den USA. Der Erfolg von Bit5ive liegt in seinem großen Engagement für seine Kunden, die aus den unterschiedlichsten Branchen und Berufen kommen. Der Hauptsitz von Bit5ive befindet sich in Miami, Florida, und fungiert als Management-Hub für seine Rechenzentren sowie für den Vertrieb und Kundenservice.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Bit5ive.com

ISW Holdings, Inc. (ISWH) mit Sitz in Nevada ist ein Unternehmen mit einem diversifizierten Portfolio, das sich aus wichtigen Geschäftsbereichen für Verbraucherprodukte zusammensetzt. Unser Know-how liegt in der strategischen Markenentwicklung, der frühen Wachstumsförderung sowie der Entwicklung der Markenidentität durch unseren proprietären Beschaffungsprozess. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir eine Struktur, die sowohl den Skalierbarkeitsanforderungen als auch den erwarteten Marktanforderungen gerecht wird. Um diese Anforderungen zu erfüllen, nutzen wir eine Vielzahl strategischer und innovativer Prozesse.

ISWH entwickelt und managt Marken in einem breiten Spektrum disruptiver Branchen. Wir führen unsere proprietären Unternehmen durch kritische Phasen der Marktentwicklung und unterstützen sie bei Konzepterstellung, Markteinführungsstrategien, Engineering, Produktintegration und einer effizienten Vertriebslösung. Das Unternehmen arbeitet außerdem mit dem bekannten Softwareentwicklungs- und Beratungsunternehmen Bengala Technologies LLC zusammen, das erhebliche Verbesserungen im Bereich Supply Chain Management entwickelt. Im Rahmen der Partnerschaft wurde ein wichtiges Patent beantragt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.iswholdings.com

