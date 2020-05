INDUSTRIA WOHNEN erwirbt Neubauprojekt in WiesbadenDGAP-News: INDUSTRIA WOHNEN GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf INDUSTRIA WOHNEN erwirbt Neubauprojekt in Wiesbaden28.05.2020 / 09:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.INDUSTRIA WOHNEN erwirbt Neubauprojekt in Wiesbaden- 30 Mio. Euro-Investition in neuen Wohnraum im Rhein-Main-GebietFrankfurt am Main, 28. Mai 2020 - Im Rahmen eines Forward Deals erwirbt INDUSTRIA WOHNEN für den Immobilien-Spezialfonds Industria Wohnen Deutschland VI ein Wohnneubauprojekt im wirtschaftsstarken Rhein-Main-Gebiet. Die Gesamtinvestition liegt bei rd. 30 Mio. Euro. Verkäufer und Projektentwickler sind zwei langfristig am Markt agierende Unternehmen, die J. Molitor Immobilien GmbH (ein Schwesterunternehmen der Bauunternehmung Karl Gemünden GmbH & Co. KG aus Ingelheim) sowie die Fischer + Co. GmbH & Co. KG, die erstmalig eine gemeinsame Kooperation eingegangen sind.Die bereits im Bau befindliche Wohnanlage am Standort Mainz-Kastel, einem Stadtteil von Wiesbaden, richtet sich mit einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 65 qm an eine breite Bevölkerungsgruppe. Marktgerecht geplant entstehen dort insgesamt 86 Mietwohnungen mit rund 5.600 qm Wohnfläche im energieeffizienten KfW 55 Standard sowie 82 PKW-Stellplätze. Die ersten Baumaßnahmen des dreiteiligen Wohnensembles auf der Wiesbadener Straße haben 2019 begonnen; die Fertigstellung ist für das zweite Halbjahr 2021 vorgesehen.Gefragter Wohnraum zwischen zwei Landeshauptstädten Der Standort des Projekts zwischen den beiden Landeshauptstädten Mainz und Wiesbaden besticht durch seine hervorragende Anbindung an die gesamte Metropolregion bei gleichzeitiger Nähe zu attraktiven Naherholungsflächen an den Ufern von Rhein und Main. "Mit diesem Ankauf haben wir frühzeitig ein weiteres Investment für den Immobilien-Spezialfonds Industria Wohnen Deutschland VI gesichert", kommentiert INDUSTRIA WOHNEN Geschäftsführer Klaus Niewöhner-Pape. "Aufgrund seiner Ausrichtung passt das Objekt hervorragend zur Anlagestrategie des Fonds in Neubau-Immobilien an attraktiven Standorten."Die Projektentwicklung auf dem Areal eines ehemaligen Autohauses haben die Fischer + Co. GmbH & Co. KG und die J. Molitor Immobilien GmbH als FiMo GmbH & Co. KG gemeinschaftlich initiiert und geplant. Die FiMo übernimmt auch die Vermietung. Die Gemünden-Gruppe bleibt dem Projekt zudem durch das technische Management langfristig verbunden.INDUSTRIA WOHNEN wurde bei der Transaktion von Heussen Rechtsanwälte, München, die Verkäuferseite durch Rechtsanwälte Stritter & Partner, Ingelheim begleitet. Die wirtschaftliche und strategische Konzeption des Investments wurde durch die Pallino GmbH, Frankfurt begleitet.INDUSTRIA WOHNEN ist Spezialist für Investitionen in deutsche Wohnimmobilien. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main erschließt privaten und institutionellen Anlegern Investitionen in Wohnungen an wirtschaftsstarken Standorten in ganz Deutschland und bietet ein umfassendes Leistungspaket im Asset- und Property-Management. Aktuell verwaltet INDUSTRIA WOHNEN ein Volumen von mehr als 3,0 Milliarden Euro im deutschen Wohnungsmarkt und stützt sich dabei auf die Erfahrung aus über 65 Jahren Tätigkeit am Markt. INDUSTRIA WOHNEN betreut als Asset Manager private und institutionelle Investoren und kann in 2019 auf ein getätigtes Transaktionsvolumen von 1,2 Milliarden Euro zurückblicken. Die Akquisitionsstrategie von INDUSTRIA WOHNEN ist sowohl auf Neubau- als auch auf Bestandsinvestitionen gerichtet.INDUSTRIA WOHNEN ist ein Tochterunternehmen der Degussa Bank AG.www.industria-wohnen.deAnsprechpartner für Pressevertreter:Anja Heß ah Kommunikation PR & Events Hanauer Landstraße 182c 60314 Frankfurt am MainFon 069 20019039 Mail industria@ahkom.de28.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1056697 28.05.2020