Gold ist auf dem Weg nach oben. Und Gold wird - konservativ gerechnet - in einem Jahrzehnt die 5.000 Dollar erreichen. Möglich sind aber auch 9.000 Dollar. Das jedenfalls glaubt Ronald Stöferle und sein Team im neuen "In Gold we Trust"-Report, der gestern erschienen ist. Demnach komme es vor allem auf die globale Verschuldung und die Inflation an, welches der beiden Kursziele der Goldpreis anlaufen wird.Das Standardmodell von Ronald Stöferle und Mark Valek weist dabei einen Goldpreis von 4.800 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...