Die Investmentgesellschaft AB Latour hat Teile seines Aktienpakets an der Tomra Systems verkauft. Latour ist seit 2011 größter Einzelaktionärs des Sammel- und Sortierspezialisten und hielt insgesamt 39 Millionen Aktien, was mehr als ein Viertel aller ausstehenden Aktien an der Tomra ausmachte. Insgesamt wurden 7,8 Millionen Aktien für 330 Norwegische Kronen abgestoßen.Nach dem Aktienverkauf wird Latour 31,2 Millionen Aktien von Tomra halten, was 21,1 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...