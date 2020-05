München (ots) - Sein Blick war unbestechlich und scharf. Er war ein Meister darin, in seinen Filmen Gegensätze zu überwinden und eine Synthese zwischen Gesellschaftskritik und Filmkunst zu schaffen.Viel zu früh 1982 mit 37 Jahren verstorben, war Regisseur Rainer Werner Fassbinder DAS Enfant Terrible und der Außenseiter der deutschen Filmszene und dennoch der bedeutsamste Vertreter des Neuen Deutschen Films. Ein unglaublicher Typ. Innerhalb von nur 16 Jahren, schuf er ein Werk von insgesamt 44 Filmen, die auch fast 40 Jahre nach seinem Tod nicht an Lebendigkeit und Relevanz verloren haben.Am 31. Mai wäre der "Satansbraten" und Workaholic Fassbinder 75 Jahre alt geworden. TELE 5 würdigt den rebellischen Filmschaffenden an diesem Tag mit einem "D-Movies Spezial". Ab 20:15 Uhr mit drei seiner wegweisenden Werke: "Angst essen Seele auf" (1973) mit Brigitte Mira, gleich im Anschluss sein zweiter Spielfilm "Katzelmacher" von 1969 mit Hanna Schygulla sowie "Despair - Reise ins Licht" (1978) mit Dirk Bogarde und der genialen Kamera von Michael Ballhaus.Juliane Lorenz, Präsidentin der Rainer Werner Fassbinder Foundation in Berlin zu der Hommage: "Dass Rainer 75 Jahre alt werden würde wollte er sich zu seinen Lebenszeiten nicht vorstellen. Dass seine Filme dafür weiterleben schon. Dank einer weltweit aktiven jungen Fangemeinde und Filme- und Theatermachern die seine Werke weiterdenken oder neu erzählen bleibt er offensichtlich unsterblich".Filme waren sein Lebenselixier - Rainer Werner Fassbinder.TELE 5 ehrt einen der ganz Großen.Rainer Werner Fassbinder.Mit einem D-Movies Spezial.Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4608093