28. Mai 2020 - Vancouver, BC - IMC International Mining Corp. (CSE:IMCX) (OTC:IMIMF) (FRA:3MX) (das "Unternehmen" oder "IMC"), gibt bekannt, dass es Kenntnis von einem aktuellen Bericht (der "Bericht") erhalten hat, der zahlreiche uninformierte, irreführende und verleumderische Aussagen über das Unternehmen und seine Projekte enthält. Die in dem Bericht enthaltenen Informationen scheinen zum größten Teil auf einem grundlegenden Missverständnis oder einer absichtlichen Verdrehung von Fakten bezüglich der globalen Mineralexplorationsbranche und der grundlegenden Geologie zu beruhen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Bericht möglicherweise veröffentlicht wurde, um den Aktienkurs des Unternehmens zu manipulieren und Investoren in die Irre zu führen.IMC International Mining Corp. möchte noch einmal zusammenfassen:- Das Unternehmen verfügt über ein engagiertes Team von Fachleuten, die das Unternehmen leiten und managen. Diese Experten sind seit langem erfolgreich in der Explorations- und Bergbauindustrie in Kanada und auf internationaler Ebene tätig.- Das Unternehmen hat vor kurzem unter der Leitung von Gravitas Securities Inc. zwei vermittelte Privatplatzierungen in Höhe von insgesamt CAD$1.768.719,68 abgeschlossen, die eine umfangreiche Due-Diligence-Prüfung des Unternehmens beinhalten.- Es befindet sich in einer stabilen Finanzlage mit zusätzlichem Kapitalzugang von bis zu CAD$8 Millionen durch Alumina Partners, LLC.- Es hat vor kurzem Explorationsergebnisse aus der Cathedral Area und den Gail/Cirque Areas bekannt gegeben, die innerhalb seiner 206 km2 großen Liegenschaft Thane liegen.- Das Unternehmen ist auf Kurs und hat sein Arbeitsprogramm der Phase 1 im Jahr 2020, das aus geologischen Kartierungen, geochemischen und geophysikalischen Arbeiten bestehen wird, alle mit dem Zweck, Bohrziele in der Cathedral Area festzulegen, bereits finanziert.Das Unternehmen wird weiterhin Pressemitteilungen herausgeben, in denen die Ergebnisse der auf der Liegenschaft Thane durchgeführten Explorationen bekannt gegeben werden. Das Team bleibt zielgerichtet und arbeitet an der Vorbereitung seines Arbeitsprogramms für den Sommer.Der Chief Executive Officer von IMC, Brian Thurston erläuterte: "Das Management-Team widmet sich weiterhin seinem Explorationsprogramm und wird weiterhin Ergebnisse aus der laufenden Zusammenstellung der Arbeiten auf der Liegenschaft Thane veröffentlichen, sobald diese Ergebnisse vorliegen. Das Unternehmen befindet sich in einer stabilen Finanzlage, die es uns ermöglichen wird, unser Sommerarbeitsprogramm voranzutreiben und ein Bohrprogramm vorzubereiten." Er sagte auch: "Wir bitten die Investoren, sich der Tatsache bewusst zu sein, dass der Bericht eindeutig uninformierte oder absichtlich irreführende Aussagen widerspiegelt, die ein grundlegendes Missverständnis der Mineralexplorationsbranche und der grundlegenden geologischen Informationen erkennen lassen."FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:Brian ThurstonChief Executive Officer & PresidentÜBER INTERNATIONAL MINING CORP,IMC ist ein Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Schaffung von Unternehmenswert durch die Weiterentwicklung seiner derzeitigen Projekte gerichtet ist. Zu diesen zählen auch das Konzessionsgebiet Thane im nördlichen Zentrum von British Columbia und das Konzessionsgebiet Bullard Pass in Arizona. IMC wird sein erfahrenes Managementteam einsetzen, um weiterhin Projekte ausfindig zu machen und zu bewerten, die einen zusätzlichen Mehrwert für die Aktionäre schaffen.Das Konzessionsgebiet Thane erstreckt sich über eine Grundfläche von 206 km2 (50.904 Acres) im Terran Quesnel in Nordzentral-British Columbia. Der nördliche Teil des Terrans Quesnel erstreckt sich im Süden von der Mine Mt. Milligan in nördlicher Richtung bis zur Mine Kemess; das Konzessionsgebiet Thane befindet sich auf halbem Weg zwischen diesen beiden porphyrischen Kupfer-Gold-Lagerstätten. Im Konzessionsgebiet Thane wurden bis dato mehrere höchst aussichtsreiche mineralisierte Gebiete ermittelt, einschließlich des Zielgebiets Cathedral, das im Mittelpunkt der aktuellen Explorationsbemühungen steht.Das Konzessionsgebiet Bullard Pass besteht aus 171 nicht patentierten staatlichen Erzgangschürfrechten (Lode Claims) mit einer Gesamtfläche von 3.420 Acres und ist im Westen von Zentral-Arizona, nordwestlich von Phoenix, im Bergbaugebiet Pierce in Yavapai County gelegen. Das Konzessionsgebiet liegt in einem regionalen Milieu, das typisch ist für mit Abscherungsflächen verbundenen Goldlagerstätten, und weist aus geologischer, bergbaubezogener und metallurgischer Sicht Ähnlichkeiten mit der Mine Mesquite in Kalifornien auf. Die Claims befinden sich zu 100 Prozent im Besitz von IMC International Mining Corp.INVESTOR RELATIONS:ir@internationalmining.ca1 (604) 588-2110https://imcxmining.comZukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält " zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich der Durchführung weiterer Akquisition und Explorationsaktivitäten in Bezug auf die Mineralprojekte. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen werden. Dies hängt unter anderem von der Unfähigkeit des Unternehmens, weitere Akquisitionen abzuschließen, der Unfähigkeit des Unternehmens, Explorationsaktivitäten in seinen Mineralprojekten wie geplant (oder überhaupt) durchzuführen, und der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen, ab. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Es wird kein Bezug auf die Rentabilität auf Grundlage der gemeldeten Verkäufe genommen. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt. 