FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem günstigen Gutachten im Streit um Preiserhöhungsforderungen von Telefonica sind die Aktien von 1&1 Drillisch am Donnerstag um bis zu 5,3 Prozent auf 24,73 Euro angesprungen. Damit kletterten die Papiere des Mobilfunkers auch über die exponentielle 200-Tage-Linie auf das höchste Niveau seit November. Papiere von Telefonica Deutschland hielten sich mit plus 1 Prozent derweil marktkonform.



Analyst Andrew Lee von Goldman Sachs wertete die Entscheidung des Schiedsgutachters als leicht positiv für Drillisch. Laut dem Gutachtenentwurf hält er ein Nachzahlungsansinnen von 64 Millionen Euro vor dem Hintergrund der Frequenzauktion 2015 in voller Höhe für unberechtigt. Lee weist jedoch darauf hin, dass die Entscheidung nicht cash-wirksam ist, weil zwischen den Vertragspartnern diesbezüglich bislang noch keine Gelder geflossen seien. Wichtigere Entscheidungen stünden noch aus, so der Goldman-Experte./ag/fba



