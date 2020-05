Hamburg (ots) - Das kulturelle Leben in Norddeutschland ist von Corona immer noch hart getroffen, auch wenn die ersten Lockerungen greifen: In den wiedereröffneten Museen gelten Abstandsregeln, Theater und Kinos tasten sich vorsichtig an die Öffnung heran, Konzertsäle und Opernhäuser sind noch weiter geschlossen für das Publikum. Welche kreativen Wege finden Kulturschaffende im Norden aus der Krise? Wie verändert Corona die hiesige Kulturlandschaft? Wie geht es den freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern?Um Fragen wie diese dreht sich der neue NDR Podcast "Kultur trotz Corona - Der Norden macht weiter". Charlotte Oelschlegel von NDR Kultur und Ocke Bandixen von NDR Info sprechen jede Woche mit denen, die der weitgehende Shutdown des kulturellen Lebens betrifft: mit den Künstlerinnen und Künstlern, mit der Szene und mit dem Publikum.Die erste Folge wird am Freitag, 29. Mai, mit dem Titel "Mir fehlt das Live-Ding - Sommer ohne Festivals" veröffentlicht. Zu Gast sind Susanne Leonhard vom Clubkombinat Hamburg, Stephan Thanscheidt vom Konzertveranstalter FKP Scorpio sowie Sophia Poppensieker und Ole Specht von der Band Tonbandgerät. Reporterin Susanne Birkner berichtet außerdem, was Festival-Veranstalter jetzt umtreibt. Die zweite Ausgabe des "Kultur trotz Corona"-Podcasts widmet sich dann dem Kulturleben im öffentlichen Raum: Das Autokino feiert ein Comeback, Theater wird auf der Straße gespielt, Musik findet plötzlich im Park statt.Charlotte Oelschlegel sehnt sich danach, wieder eine Nacht im Club durchzutanzen - und Ocke Bandixen fragt nach, was wann wo wieder möglich ist. Die beiden geben Einblicke in Orte, wo der Vorhang noch zu ist und die Türen noch geschlossen sind. Sie probieren aus, wie sich Kulturveranstaltungen mit Sicherheitsabstand anfühlen. Sie erforschen, wie die neue Normalität unseren Austausch mit der Kultur verändert. Und die beiden Kulturjournalisten würdigen die große Solidarität der Norddeutschen mit ihren kulturellen Einrichtungen."Kultur trotz Corona - Der Norden macht weiter" geht immer freitags mit neuen Folgen online. Zu hören ist der Podcast auch im Radio auf NDR Kultur, immer freitags um 18.30 Uhr.Start: Freitag, 29. Mai, ab 9.00 Uhr unter www.NDR.de/kulturtrotzcorona (http://www.ndr.de/kulturtrotzcorona), in der ARD Audiothek und dort, wo es Podcasts gibt. Im Radio um 18.30 Uhr auf NDR Kultur.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040 / 4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4608152