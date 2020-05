Der Aktienkurs von Daimler hat einen bedeutsamen Widerstand überwunden. Damit wurde in der laufenden Woche ein Kaufsignal generiert. Und das Ende der Aufwärtsbewegung dürfte anhalten; langfristig betrachtet überzeugt die Daimler-Aktie weiterhin als Kaufempfehlung. Was den Titel so attraktiv macht, wo unsere nächsten Kursziele liegen und welche...

Den vollständigen Artikel lesen ...