Berlin (ots) -- Immobiliennachfrage ist zurück - im Mai dreimal mehr Kaufinteressenten als im April- Jagd nach "Schnäppchen": Jeder zweite Kaufinteressent denkt, dass Preise fallen- Jeder dritte Kaufinteressent ändert Suchkriterien: weniger Budget, mehr Distanz Die Nachfrage am Immobilienmarkt ist zurück. Das belegt jetzt auch eine große Studie des Marktforschungsinstituts YouGov im Auftrag des bundesweiten Immobilienmaklers Homeday. Im Monat Mai geben 20 Prozent von über 3.500 Befragten an, einen Immobilienkauf in nächster Zeit in Erwägung zu ziehen. Im April waren es nur sechs Prozent. Damit hat sich das Interesse von Käuferseite in wenigen Wochen mehr als verdreifacht."Die Studienergebnisse decken sich mit unseren internen Daten und Erfahrungen", erklärt Dmitri Uvarovski, Gründer und CMO von Homeday. "Seit Anfang Mai sehen wir eine rasante Rückkehr der Nachfrage, mittlerweile liegen wir bei der Zahl der Besichtigungsanfragen, der eingehenden Kaufangebote sowie den abgeschlossenen Transaktionen sogar deutlich über dem Vor-Corona-Niveau."Jagd nach Schnäppchen: Immer mehr Menschen denken, dass Preise unter Druck geratenSchon in der ersten Umfrage im April 2020 waren 39 Prozent der Kaufinteressenten überzeugt, dass die Immobilienpreise bedingt durch die Corona-Krise fallen würden. Dieser Wert ist weiter gestiegen. Im Mai ist bereits knapp jeder zweite Kaufinteressent der Meinung, dass die Preise durch die Corona-Pandemie unter Druck geraten. Viele hoffen nach Jahren der Preissteigerung jetzt offenbar auf ein "Schnäppchen" am Immobilienmarkt, auch wenn es dafür anhand der realen Preisentwicklung zur Zeit noch keine wirklichen Anzeichen gibt.Jeder dritte Kaufinteressent hat durch Corona-Krise seine Suchkriterien geändertBesonders spannend: 34 Prozent der Befragten, die einen Immobilienkauf planen, haben bedingt durch die Corona-Pandemie die Suchkriterien für ihre Traumimmobilie geändert. Die häufigste Anpassung: der Preis. Knapp 40 Prozent müssen oder wollen, den Gürtel enger schnallen und suchen nun nach einer Immobilie in einem kleineren Budgetrahmen.Gleichzeitig bevorzugen 32 Prozent jetzt eine größere Distanz zum Nachbarn als zuvor und suchen häufig sogar eine ländliche Immobilie (31 Prozent). 28 Prozent wollen wiederum den umgekehrten Weg gehen und offenbar aufgrund der besseren Infrastruktur und Versorgung lieber in ein urbanes Umfeld ziehen. "Eines zeigt die Studie in jedem Fall noch einmal eindrucksvoll: Corona verändert unseren Fokus. Das gilt auch für die Suche nach Immobilien", unterstreicht Dmitri Uvarovski.Über HomedayHomeday (www.homeday.de (http://www.homeday.de)) ist das wachstumsstärkste bundesweite Maklerunternehmen in Deutschland. Mit moderner Technologie macht Homeday Prozesse für Makler und Kunden einfacher, schneller und transparenter. Bei Homeday erhalten Immobilienverkäufer einen vollen Maklerservice mit erfahrenen Maklern vor Ort - und zahlen keine Provision. Auch Käufer zahlen weniger als marktüblich und haben damit mehr Geld zur Verfügung. So spart Homeday beiden Tausende Euro.2015 wurde Homeday von Steffen Wicker, Dmitri Uvarovski und Philipp Reichle gegründet und hat seitdem bundesweit über drei Milliarden Euro Immobilienvolumen erfolgreich vermittelt - und dabei Verkäufern und Käufern über 21 Millionen Euro Provision gespart. Heute begleitet ein Team von knapp 200 Mitarbeitern und 180 selbständigen Homeday-Maklern deutschlandweit Immobilienverkäufer und -käufer von der Verkaufsabsicht bis zum Vertragsabschluss durch den gesamten Vermittlungsprozess.Über die StudieDer "Immobilienmarkt-Puls" wird seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland einmal monatlich von Homeday erhoben, um die Entwicklungen von Kundenmeinungen, Einstellungen und Erwartungen rund um den Immobilienkauf und -verkauf messbar zu machen. Die im Rahmen der Studie verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 3.520 Personen zwischen dem 07.05.2020 und 14.05.2020 teilnahmen. Im weiteren Verlauf wurden 566 Kaufinteressenten und 300 Verkaufsinteressenten konkret zu ihrem Kauf-/ Verkaufsprozess befragt. Die Ergebnisse aller bisher veröffentlichten Studien innerhalb der Reihe können Sie hier einsehen: https://www.homeday.de/de/covid-19/immobilienmarktanalyse/Pressekontakt:Christian HellmannHomeday GmbH | Head of BrandTelefon: +49 30 120 849 198E-Mail: c.hellmann@homeday.deOriginal-Content von: Homeday GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121300/4608184