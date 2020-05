Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Frühhandel fester tendiert und den jüngsten Aufwärtsschub damit prolongiert. Der österreichische Leitindex ATX legte gegen 9.45 Uhr um weitere 1,60 Prozent auf 2.286,87 Punkte zu. Damit steht er bereits vor seinem 5. klaren Gewinntag in Folge.Nach starken Vorgaben von der Wall Street geht es europaweit mit den Aktienkursen weiter nach oben. An den US-Börsen trieb ...

