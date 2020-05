(shareribs.com) Chicago 28.05.2020 - Der US-Flugzeugbauer Boeing will mehr als 12.000 Arbeitsplätze in den USA streichen, um Kosten angesichts der Corona-Pandemie zu sparen. Die Produktion der 737 MAX wurde derweil wieder aufgenommen. Boeing Co gab am Mittwoch bekannt, dass man in den USA mehr als 12.000 Stellen streichen werden. In welchen Werken das Unternehmen die Streichungen vornehmen will, wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...