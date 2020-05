DF Deutsche Forfait AG passt die Berichterstattung an die geltende EU-Transparenzrichtlinie anDGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Sonstiges DF Deutsche Forfait AG passt die Berichterstattung an die geltende EU-Transparenzrichtlinie an28.05.2020 / 10:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.DF Deutsche Forfait AG passt die Berichterstattung an die geltende EU-Transparenzrichtlinie an* Fokus künftig auf Jahres- und Halbjahresberichterstattung* Stefanie Eberding neue Investor Relations ManagerinGrünwald, 28. Mai 2020 - Die DF Deutsche Forfait AG wird sich künftig gemäß den geltenden Bestimmungen für Unternehmen im General Standard auf die Veröffentlichung des Jahres- und Halbjahresfinanzberichts konzentrieren. Von einer quartalsweisen Berichterstattung wird aus Kosten- sowie Effizienzgründen ab dem Geschäftsjahr 2020 abgesehen.Um die Aktionäre und die interessierte Öffentlichkeit informiert zu halten, begrüßt die DF-Gruppe Frau Stefanie Eberding als ihre neue Investor Relations Managerin. Frau Eberding ist bereits seit 2012 in beratender Funktion mit der DF Deutsche Forfait AG verbunden und ist nun seit Mai 2020 direkte Ansprechpartnerin für Aktionäre sowie Pressevertreter.Der Halbjahresfinanzbericht 2020 wird am 30. September 2020 veröffentlicht.Über die DF-GruppeDie DF-Gruppe hat sich auf Außenhandelsfinanzierungen und damit zusammenhängende Dienstleistungen für Exporteure, Importeure und andere Finanzdienstleister spezialisiert. Dabei konzentriert sich die DF-Gruppe auf Emerging Markets. Innerhalb dieses Marktsegments liegt der Schwerpunkt auf der Finanzierung des Außenhandels mit Ländern des Nahen und Mittleren und Ostens mit dem Fokus auf den Segmenten Nahrungsmittel und Pharmazeutika.Kontakt: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald T +49 89 21551900-0 F +49 89 21551900-9 E investor.relations@dfag.de http://www.dfag.deInvestor Relations / Presse: Stefanie Eberding T +49 221 97376-61 E investor.relations@dfag.de28.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 89 21551900-0 Fax: +49 89 21551900-9 E-Mail: dfag@dfag.de Internet: www.dfag.de ISIN: DE000A2AA204, DE000A1R1CC4, WKN: A2AA20, A1R1CC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1057475Ende der Mitteilung DGAP News-Service1057475 28.05.2020