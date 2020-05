Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ein neuer Großemittent am europäischen Bondmarkt scheint in den Startlöchern zu stehen, so die Analysten der Helaba.Die EU-Kommission habe Pläne veröffentlicht, wonach ein Wiederaufbauprogramm für die EU im Volumen von 750 Mrd. EUR aus zwei Komponenten bestehe. Zum einen sollten damit Beihilfen im Volumen von 500 Mrd. EUR zur Behebung der wirtschaftlichen Pandemie-Schäden gezahlt werden, zum anderen sollten 250 Mrd. EUR an Krediten für besonders betroffene Staaten gegeben werden. Finanziert werden solle dies durch Mittelaufnahmen am Finanzmarkt, auch langfristig. Das Volumen entspreche mehr als 5% der Gesamtwirtschaftsleistung der Union. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...