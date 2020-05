Aladdin Healthcare Technologies SE erreicht weiteren Meilenstein: Neue Wirkstoffverbindungen für altersbedingte Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson durch selbstentwickeltes KI-Screening-System entdeckt - Erfolgsrate der Methode 40-mal höherDGAP-News: Aladdin Healthcare Technologies SE / Schlagwort(e): Sonstiges Aladdin Healthcare Technologies SE erreicht weiteren Meilenstein: Neue Wirkstoffverbindungen für altersbedingte Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson durch selbstentwickeltes KI-Screening-System entdeckt - Erfolgsrate der Methode 40-mal höher28.05.2020 / 11:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aladdin Healthcare Technologies SE erreicht weiteren Meilenstein: Neue Wirkstoffverbindungen für altersbedingte Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson durch selbstentwickeltes KI-Screening-System entdeckt - Erfolgsrate der Methode 40-mal höherBERLIN/LONDON, 28. Mai, 2020 - Aladdin Healthcare Technologies SE ("Aladdin", ISIN: DE000A12ULL2), ein führender Hersteller von Anwendungen für die KI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, konnte bei der Erforschung des Alterungsprozesses einen weiteren bemerkenswerten Meilenstein erreichen. Durch eine neuartige KI-Technologie für das virtuelle Screening von Medikamenten, die eine Schlüsselkomponente von Aladdins AI Drug Development Plattform (AIDD) darstellt, entwickelte das Unternehmen neue Induktoren für die Mitophagie in Kooperation mit Anti-Ageing Forschern der Universität Oslo, Norwegen.Aladdin hat in Kooperation mit Professor Evandro F. Fang von der Universität Oslo und weiteren namhaften Experten in kürzester Zeit mehrere neuartige Wirkstoffverbindungen identifiziert, die großes Potenzial besitzen, die Mitophagie bei Patienten mit altersbedingten Krankheiten - vor allem Alzheimer und Parkinson - auszulösen und zu stärken. Die Mitophagie ist ein zelluläres Reinigungssystem, welches unter anderem geschädigte Mitochondrien (Zellorganellen) aus dem Körper entsorgt. Allerdings ist die Mitophagie bei älteren Menschen und bei Personen mit Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson gehemmt. Daher besetzt die Stimulation der Mitophagie zum Abbau der geschwächten Zellen ein essenzielles Forschungsfeld zur Entwicklung von Medikamenten.Die durch das Aladdin-Forschungsnetzwerk neu entdeckten Wirkstoffverbindungen wurden bereits zahlreichen Tests unterzogen, die ihre pharmakologische Aktivität auf der Ebene der Zellen bestätigten. Die Erfolgsrate von Aladdins KI-basiertem virtuellem Screening-System wurde in diesem Fall mit 44 % nachgewiesen. Das ist 40-mal höher als bei herkömmlichen Screening-Methoden für Molekularverbindungen.So legt Aladdin die Basis für eine effiziente Grundlagenforschung bei Medikamenten. Bevor ein Wirkstoff Marktreife erlangt, kann es aufgrund von zeit- und kostenintensiven Tests bis zu zehn Jahre dauern. Aladdin kann mit seiner Artificial Intelligence Drug Discovery Platform (AIDD), die ein virtuelles Screening-System und eine umfassende dynamische Datenbank verwendet, eine hochqualitative Prognose der Arzneimittel-Target-Interaktionen bieten und das Verfahren zur Entwicklung neuer Wirkstoffe beschleunigen. Somit wird die branchenübliche präklinische Phase der Arzneimittelentwicklung von drei Jahren auf lediglich 12 Monate verkürzt.Wade Menpes-Smith, CEO von Aladdin Healthcare Technologies SE, kommentiert: "Die Entwicklung dieser neuen Wirkstoffe in Kooperation mit Forschern der Universität Oslo markiert eine neue Ära, in der neue Medikamente durch die Kombination von medizinischem Fachwissen und künstlicher Intelligenz schneller identifiziert und optimiert werden können. Mit unserer selbst entwickelten AIDD-Plattform können wir deutlich zum wissenschaftlichen Fortschritt weltweit beitragen und die Situation von Patienten verbessern, die von altersbedingten und neurodegenerativen Krankheiten wie der Alzheimer betroffen sind."Aladdin hält das Tempo beim Erkenntnisfortschritt hoch und arbeitet weiterhin mit wichtigen internationalen Partnern in der medizinischen Forschung zusammen. Erst vergangene Woche gab das Unternehmen bekannt, Erkenntnisse zur Entwicklung 20 weiterer neuer Wirkstoffverbindungen zur Bekämpfung des Coronavirus und COVID-19 gemacht zu haben. Durch die Verkürzung der präklinischen Phase des Medikamentenentwicklungsprozesses für komplexe Krankheiten beweist Aladdin seine Fähigkeit, essenzielle Fortschritte zu erzielen, um wichtige Partnerschaften mit großen Pharmaunternehmen und profitable Großaufträge anzustreben.Über Aladdin Healthcare Technologies SE Aladdin Healthcare Technologies SE (und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd.) ist ein führender Hersteller von Anwendungen für die KI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, die sowohl die Diagnose von Krankheiten im Frühstadium als auch den gesamten Prozess der Arzneimittelforschung beschleunigen können. Aladdins Fokus liegt auf altersbedingten Krankheiten, darunter auch Alzheimer-Erkrankung, wobei die Technologie auch bei weiteren Indikationen wie dem Coronavirus und COVID-19 angewendet wird. Dabei arbeitet Aladdin mit zahlreichen Partnern innerhalb des globalen Gesundheitssystems zusammen, um gezielte Informationen wie Genom-, Tabellen-, MRT-, PET-, Kognitions- und weitere Daten zum Lebensstil von Patienten vertraulich und sicher zu erheben. Diese Datensätze werden dann analysiert und zur Entwicklung proprietärer KI-Tools verwendet, die den Fachleuten im Gesundheitswesen helfen können, altersbezogene Krankheiten genauer und effizienter zu diagnostizieren. Das neue Diagnoseverfahren ermöglicht außergewöhnliche Zeit- und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. Darüber hinaus wird die Plattform zur Entdeckung von Arzneimitteln, zur Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung, bei klinischen Studien und bei der genaueren Einschätzung der Forschungsergebnisse von Pharmaunternehmen eingesetzt.Website Link: www.aladdinid.com GSIN: A12ULL ISIN: DE000A12ULL2 TICKER SYMBOL: NMIFür weitere Informationen:Aladdin Healthcare Technologies Ltd. 24-26 Baltic Street West London EC1Y 0UR Phone +44 7714 719696 Email: info@aladdinid.comPressekontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Phone +49 89 1250 90330 Email: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de28.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Aladdin Healthcare Technologies SE Unter den Linden 10 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 700140449 E-Mail: info@aladdinid.com Internet: www.aladdinid.com ISIN: DE000A12ULL2 WKN: A12ULL Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf EQS News ID: 1057639Ende der Mitteilung DGAP News-Service1057639 28.05.2020