Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UniDevice AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Umsatz leicht gesteigert, während das EBIT überproportional um über 9 Prozent zulegte. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz aufgrund eines außerordentlichen Erlösbeitrags im ersten Quartal des Vorjahres nur leicht auf 102,69 Mio. Euro (Q1 2019: 101,07 Mio. Euro) gestiegen. Durch vom Management bewusst gesteuerte Rentabilitätsverbesserungen habe das EBIT dagegen um 9,2 Prozent auf 1,01 Mio. Euro (Q1 2019: 0,92 Mio. Euro) überproportional zugelegt. Das Nachsteuerergebnis sei auf 0,71 Mio. Euro (Q1 2019: 0,59 Mio. Euro) vorangekommen. Im Nachgang der Zahlenveröffentlichung habe das Management die Guidance für 2020 jedoch zurückhaltender formuliert und rechne vorbehaltlich der ungewissen Entwicklung wegen der Corona-Pandemie mit einem Umsatzwachstum in einem Korridor von 10 bis 20 Prozent. Das EBIT solle proportional steigen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2020 orientiere sich GBC an der Prognose des Unternehmens und unterstelle ein Umsatzwachstum von etwa 15 Prozent. Daher rechne das Analystenteam mit Umsätzen von 410,80 Mio. Euro und einem EBIT-Anstieg auf 4,00 Mio. Euro. Auch in den kommenden Geschäftsjahren solle die Gesellschaft nach Meinung der Analysten in der Lage sein, die hohen Wachstumsraten fortzusetzen. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein unverändertes Kursziel von 3,25 Euro und bestätigen damit das Rating "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.05.2020, 11:15 Uhr)

