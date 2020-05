Sponsored Post: Forex, Bitcoin, Futures... Was ist was? Diese Begriffe hört man häufig im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Deren Bedeutung ist nachfolgend kurz und verständlich erklärt. Forex Handel An den Finanzmärkten kann man nicht nur Aktien handeln, sondern auch Anleihen und Währungen. Der Handel mit Devisen (engl. Forex Exchange oder abgekürzt Forex) übertrifft dabei im Umsatz die anderen Märkte bei Weitem. Das Forex Trading findet für alle Landeswährungen rund um die Uhr s..

Den vollständigen Artikel lesen ...