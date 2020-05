marktEINBLICKE um 12: Neue Kaufsignale greifbar - Rocket Internet tief in der Verlustzone

Viele Anleger erhoffen sich von den anstehenden europäischen Barometern für die Stimmung der Unternehmen und Verbraucher positive Vorgaben. In beiden Fällen prognostizieren Experten eine Verbesserung. Der DAX setzt die jüngste Aufholbewegung am Donnerstagmittag fort und legt zeitweise um 0,8 Prozent zu. Damit rückt die 12.000er-Marke immer näher. Neue Kaufsignale liegen also jetzt in der Luft.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,8% 11.748 MDAX +1,3% 25.483 TecDAX +1,4% 3.154 SDAX +0,8% 11.485 Euro Stoxx 50 +0,6% 3.070

