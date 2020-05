Walt Disney kehrt Schritt für Schritt zur Normalität zurück. Die Themenparks werden wieder geöffnet, das Kinogeschäft soll wiederbelebt werden. Auch die Expansion des Streamingdienstes Disney+, großer Hoffnungsträger des Konzerns, schreitet voran. Die Aktie legt einen Zahn zu und nimmt eine wichtige Hürde.Walt Disney will am 11. Juli seinen Freizeitpark und Umsatzgaranten Disney World in Florida wieder öffnen. Zwar wird anfangs die Auslastung begrenzt sein und es wird strenge Sicherheitsvorkehrungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...