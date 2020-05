Salzburg (www.anleihencheck.de) - Das Salzburger Bankhaus Spängler sieht die derzeit auf einem Rekordtief befindlichen Zinsen weiterhin als "treue Begleiter" der Finanzmärkte auf beiden Seiten des Atlantiks, so die Analysten vom Bankhaus Carl Spängler & Co.Sowohl die Europäische Zentralbank (EZB) als auch ihr US-amerikanisches Pendant Federal Reserve hätten in der Corona-Krise neue Maßnahmen gesetzt, um den Auswirkungen des Lockdowns auf geldpolitischer Ebene entgegenzuwirken, so die Experten der ältesten Privatbank Österreichs in ihrer aktuellen Zinseinschätzung. Die EZB setze insbesondere auf neue Aktivitäten bei Refinanzierungsgeschäften, die FED bekenne sich weiterhin zu einer expansiven Geldpolitik, schließe aber - entgegen zunehmender Spekulationen - einen Eintritt in das umstrittene Feld der Negativzinsen aus. ...

