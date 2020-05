FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Wacker Chemie von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 46 auf 51 Euro angehoben. 2020 werde erneut ein schwieriges Jahr für den Spezialchemiekonzern, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fokussierung auf Kosten und Spezialprodukte werde die Nachfrage- und Preisschwäche in der Chemiebranche nicht kompensieren können./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000WCH8881

