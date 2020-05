FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Fuchs Petrolub von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 36 auf 33 Euro gesenkt. Analyst Martin Rödiger reduzierte seine Gewinnschätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie bis 2022 um bis zu 21 Prozent. Die Markterwartungen hinkten nach dem gestrichenen Ausblick noch hinterher und auch die Bewertung der Papiere des Schmierstoffherstellers sei noch nicht wirklich zurückgekommen./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0005790430

